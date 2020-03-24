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محافظ الإسكندرية: "سخرية السوشيال ميديا من السكندريين شديدة"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:45 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تظاهرات بعض السكندريين ضد فيروس كورونا، قائلًا: "السخرية إللي كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت شديدة أول على الشعب السكندري".

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "عندنا بسطاء وغلابة في الشوارع، في ناس بسطاء وغلابة بدأوا يكبروا ويدعوا ربنا ويكبروا ويهللوا وبعدها نزلوا الشوارع بغرض رفع البلاء".

وأضاف محافظ الإسكندرية: "الناس انجرت وراء الدعوات الخبيثة ونزلت ولكن غرضهم كان خير، أهلنا بسطاء ولم ينتبهوا أنها دعوة خبيثة ودنيئة".


يذكر أن الإعلامي الإخواني معتز مطر، الهارب في تركيا، ارتدى ثوب الثعلب الماكر ليؤدي دور تضليل العقول، ويوهم البسطاء أنه متضامن مع أطباء مصر المرابضين في معسكرات الحجر الصحي بمختلف مستشفيات مصر.

واشتعلت نيران الفتنة في شوارع الإسكندرية؛ بدأت شرارتها الأولى من تركيا، حيث فلول جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين هناك، والذين اعتادوا نفث سمومهم تجاه مصر، واستغلال أي أزمة لإحداث نوعٍ من القلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلي.

وشهدت محافظة الإسكندرية، مظاهرات ليلية شهدتها المحافظة الساحلية، دعا فيها الأهالي إلى رحيل فيروس «كورونا» الجديد، وهو ما أثار سخرية واسعة نظرا لأن الفيروس ينتشر بالتجمعات.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم".

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

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