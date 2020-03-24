"الصحة العالمية": 83‎%‎ من المصابين بـ "كورونا" في العالم تم شفائهم دون علاج



وأضاف "جبور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن 83‎%‎ من المصابين بـ "كورونا" في العالم تم شفائهم دون تلقي علاج.



وأشار إلى أن كل ما يثار عن استخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا مجرد تجارب، موضحا أن التجارب السريرية هي التي تثبت مدى كفاءة العلاج؛ لأي فيروس وهي تحتاج لوقت طويل.



وتابع ممثل الصحة العالمية أنه لا يوجد أي إثبات أن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي لانحصار فيروس كورونا"، مردفا: "نوصي بالاحتفاظ بتجربة علاج كل شخص حتى يستفيد منها العالم".



ونوه إلى أن ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا بسبب الفيروس مرتبط بتركيبة السكان وأعمارهم الكبيرة، موجها حديثه للمصريين قائلًا: "التزموا منازلكم واحموا مجتمعاتكم ووطنكم".



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.



كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.



وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.



وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.



وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم".



كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".



ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.



أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن لابد من الاعتماد على غذاء صحي سلين وممارسة الرياضة لمواجهة فيروس كورونا "المستجد"، مشيرا إلى أن ضيق في التنفس وآلم في العضلات من أعراض المرض.