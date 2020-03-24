سميرة سعيد ليست الأولى.. فنانين تنبأت بحدوث أشياء قبل حدوثها



سميرة سعيد، لم تكن الفنانة الأولى التي تنبأت بشيئ من المتوقع أن يحدث قبل حدوثه، فهناك عدة أعمال فنية تنبأت بعدة أشياء كثيره.



وترصد بوابة الفجر الفني أعمال تنبأت بها الفنانين قبل حدوثها



كلبش الجزء الأول





كشف السناريست يوسف حسن، بإنه شبه تنبأ بحدوث ثورة ٢٥ يناير وقام بكتابه مسلسل "كلبش" قبل الثورة بإكثر من سنة إلا أن كانت هناك عدة تإجيلات في تصوير المسلسل حتى حدثت ثورة ٢٥ يناير، إلي أن تم عرض المسلسل في رمضان ٢٠١٧ وحقق المسلسل نجاح كبير،حتي تم استكماله ل ٣ أجزاء.









مسلسل اهو ده اللي صار



ايضا يعتبر مسلسل "اهو ده اللي صار" تبأ بحدوث فيروس كورونا، ووفاة عدة حالات بسبب ذلك حيث كانت تقدم الفنانة روبي، دورة فتاة تدعي نادرة، وبإنتشار وباء اجتاح القرية وقضى على كل من بها، تمكنت "نادرة" روبى انقاذ نفسها وبناتها لحرصها على قراءة تعليمات الإنجليز.



فيلم هي فوضى



كانت أخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين، فيلم "هي فوضى" والذي ظهر فساد بعض أمناء الشرطة في فترة معينة، قبل ظهور الثورة، وذلك ايضا يعتبر تنبأ بما حدث مع الشرطة أثناء ثورة ٢٥ يناير.

يعتبر الفن مرآة المجتمع وهو ما يعكس تقدم الشعوب أو تخلفها فهو الذي ينقل الواقع الذي نعيشه، وله تأثير كبير على المجتمع بمدار العصور سواء من خلال عمل جديد له رسالة أو تنبؤات بشيئ ما سوف يحدث.وطرحت مساء أمس النجمة سميرة سعيد، فيديو كليب يحمل عنوان "واقع مجنون" هو الذي يتحدث عن الفترة الصعبة التي تعيشها حاليا بسب فيروس كورونا المنشتر، في العالم.وأكدت سميرة سعيد، بإن فكرة الفيديو كليب، لها توجه إنساني وكانت قدمتها من فترة طويلة قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، ولكنها قررت طرحها في هذا الوقت، لإن ذلك يعتبر تنبؤات بما هو عليه العالم من الخوف والقلق.