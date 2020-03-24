ضبط "ترزي" يصنع كمامات بباب الشعرية

قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية ومستغلي الأزمات وذلك بالتعاون مع أجهزة الأمن وقسم شرطة باب الشعرية.



وقال رئيس حي باب الشعرية، إن الحملة أسفرت عن ضبط "ترزي" يصنع كمية كبيرة من الكمامات في ورشة بشارع سنجر، وتم تحرير محضر للمتهمين وتحويلهم للنيابة بمحضر 557 إداري قسم باب الشعرية.



وشدد رئيس حي باب الشعرية، على ضرورة تعاون المواطنين مع اجهزة الأمنية والتنفيذية، للتأكد من توافر أدوات التعقيم بأسعارها المعروفة.



وشددت محافظة القاهرة، من اجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا حيث يخضغ الجميع للكشف الحرارى عند الدخول كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين ويقوم فريق متخصص تحت اشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا.



كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة اجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.



كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.