Advertisements
Advertisements
Advertisements

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:25 م
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
أكد رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه لم يحسم مصيره حتي الآن بشأن وجهته المقبلة في ظل الأنباء الأخيرة ع رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.


وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "لم أحسم قراري بشأن وجهتي المقبلة، ولن أتحدث عن هذا الأمر إلا في نهاية الموسم، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي حول العالم، بسبب فيروس كورونا، لم استقر على الأمر سواء بالعودة إلي هيدرسفيلد، أو وجود عروض أخرى".



وأضاف: "أزمتي مع السنغالي أليو بادجي انتهت سريعاً، بعد تدخل شريف إكرامي، والمدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر، والموضوع أخد أكبر من حجمه في وسائل الإعلام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شريف أكرامي رمضان صبحي الأهلي

أخبار تهمك

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ أقل من ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 24 مارس: فلورنتينو بيريز يحسم صفقة الريال الأولى.. 110 مليون يورو لضم هدف زيدان.. نجم الملكي يُعلنها ويرفض الرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

منذ 41 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

سبورت: ليس ديمبلي.. برشلونة يحدد 100 مليون يورو لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد: أزمة تضرب الفريق قبل السوبر.. ومباراة صن داونز تقترب من "ستاد الرعب"..وتحذير إنجليزي من مشاركة "الساحر" أمام الزمالك

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

رمضان صبحي مسلسل أزمات لا ينتهي في الأهلي

أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء| صدام قوي بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ.. وفايلر يطلب عودة المتألق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status