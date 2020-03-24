رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

أكد رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه لم يحسم مصيره حتي الآن بشأن وجهته المقبلة في ظل الأنباء الأخيرة ع رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.







وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "لم أحسم قراري بشأن وجهتي المقبلة، ولن أتحدث عن هذا الأمر إلا في نهاية الموسم، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي حول العالم، بسبب فيروس كورونا، لم استقر على الأمر سواء بالعودة إلي هيدرسفيلد، أو وجود عروض أخرى".







وأضاف: "أزمتي مع السنغالي أليو بادجي انتهت سريعاً، بعد تدخل شريف إكرامي، والمدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر، والموضوع أخد أكبر من حجمه في وسائل الإعلام".