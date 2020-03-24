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وزير الإعلام: "الدولة عاملة اللي عليها في أزمة كورونا 100%.. وعلى المواطن الالتزام"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:27 م
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أسامة هيكل
أسامة هيكل
هدى عبدالرازق
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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن العالم كله يواجه عدو سريع الانتشار، وقريب جدا من الجميع، والإصابة به سهلة، موضحا أن الحل الأمثل لمواجهة الكورونا هو ما نفذته الصين وهو العزل.

وأشار "هيكل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن العالم يعيش حالة فريدة من عدة جوانب وكل الشعوب تطالب دولهاا الآن بتطبيق حظر التجول، معقبا: "لأول مرة الشعب المصري يطالب بفرض حظر تجول والحكومة هى التي تحاول تأخيره".

وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن إتخاذ الإجراءات لمواجهة الكورونا بشكل تصاعدي حتى لا يحدث تسيب أو ملل لدى المواطن إذا إتخذت القرارات دفعة واحدة، ويمكن حينها ألا يستجيب لها.

وأوضح أنه لو وصلنا لعدد ألف في الإصابات لن نستطيع تتبع إصابات فيروس كورونا، معقبا: "الحكومة عملت اللي عليها في أزمة كورونا 100%، وعلى المواطن أن يلتزم بالإجراءات حتى لا نتخطى المرحلة الثانية".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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