الإمارات تسمح لمنافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل على مدار اليوم

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، عن شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأضافت الوزارة أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من باكستان وشخصا من بنجلاديش وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء من كورونا في 45 حالة.





وسبق أن أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ليصبح شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية "شركة مساهمة عامة"، لتحل محل مؤسسة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتكون مملوكة بالكامل لشركة القابضة.

وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مقسما إلى 500 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

كما حدد القانون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسما إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد، وتكون جميع أسهم الشركة عند تأسيسها مملوكة بالكامل لشركة القابضة.

ويسمح القانون المساهمين ببيع أو تحويل بعض أو كل أسهمهم لأي جهة أو مساهم آخر، كما يجوز لهم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام أو الخاص، وذلك وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.



