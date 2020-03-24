أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: كارتيرون يصدر فرمان جديد.. حقيقة المفاوضات مع نجم الوداد.. عقبة واحدة تمنع الأبيض من ضم لاعب الأهلي

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء ٢٤ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها فرمان جديد من كارتيرون وحقيقة المفاوضات مع نجم الوداد ونحم الأبيض يسخر من حظر التجوال في مصر وغيرها من الأخبار الهامة.









فرمان جديد من كارتيرون في الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون زيادة جرعات التدريب للاعبين في منازلهم على خلفية قرار تأجيل التدريبات في الفترة المقبلة.





وحدد الجهاز الفني البرنامج التدريبي مع اللاعبين عن طريق التواصل معهم على الواتس آب لاخطارهم بالبرنامج التدريبي الجديد.





حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الوداد

نفى مسئولي الزمالك الدخول في مفاوضات مع وليد الكرتي نجم نادي الوداد المغربي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي أصبح على رأس اهتمامات إدارة الزمالك للتعاقد مع النجم الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع الكرتي خاصة أنه لم يتم عقد جلسة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة للحديث عن ملف الصفقات الجديدة.





اتجاه في الزمالك لمد فترة الراحة بسبب كورونا

ساد اتجاه داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق إلى أشعار آخر، وذلك بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وبات مصير عودة التدريبات في الزمالك مرهون بتحديد موقف استئناف النشاط الكروي مرة أخرى بعدما تقرر تأجيله على خلفية قرار الدولة بتعليق كل الأنشطة بسبب توابع فيروس كورونا





الزمالك يوضح لـ"أوناجم" حقيقة الرغبة في ضم مهاجم أجنبي بدلا منه

حرص مسؤولو نادي الزمالك على التواصل مع المغربي محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق الأبيض من أجل توضيح الرؤية بشأن التقارير الصحفية التي أشارت إلى رغبة الزمالك في رحيله في الموسم الجديد للتعاقد مع مهاجم أجنبي.





وتواصل مسئولي الزمالك مع أوناجم للتأكيد له على أن النادي لا يفكر في رحيله أو حتى دخوله ضمن أي صفقات تبادلية كما تردد في الفترة الأخيرة.





عقبة وحيدة تحرم الزمالك من أسطورة الأهلي

يبحث مسئولو نادي الزمالك فكرة التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي بعد اعلان رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





وبحسب بعض المصادر المقربة من إدارة النادي الأبيض، فإن الزمالك يخطط لضم النجم حسام عاشور، لاعب وقائد فريق النادي الأهلي في الصيف المقبل، بعقد يمتد لثلاث مواسم.





وتشير التقارير، أن الجانب المادي هو العقبة الوحيدة نحو إتمام الصفقة، حيث يسعى عاشور للحصول على 10 مليون جنيه نظير الموسم الواحد.





الصفقة الجديدة في الزمالك تحسم مصير نجم الفريق

يخطط مسئولو الزمالك للتعاقد مع محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وستحدد صفقة عبد العاطي مستقبل محمد حسن لاعب الزمالك، وحال التعاقد مع الأول ستقرر الإدارة إعارة حسن والاكتفاء بتواجد عبدالعاطي في وسط الملعب مع فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز.





نجم الزمالك السابق يسخر من قرار حظر التجول في مصر

سخر أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق، من قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجول في البلاد بدءًا من غدا الأربعاء، بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وغرد "عبدالملك" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ياريت حد يحطلنا برنامج اليوم من أوله لأخره معانا هنا معديين كويسين بس احجزولي من 12 لحد 2 بليل اللايف بتاعي ساعة "إنستجرام" وساعة "تويتر" واللي عنده فكرة يقولها بايننا مطولين شوية".



