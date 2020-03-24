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تامر أمين عن مسيرات الأسكندرية: "دي زفة بلدي لدخلة كورونا على فيروس تاني"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:13 م
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تامر امين
تامر امين
هدى عبدالرازق
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قال الأعلامي تامر أمين، إن المسيرات التي خرجت أمس في الأسكندرية ضد فيروس كورونا أحد أسباب توجه الحكومة إلى فرض حظر التجول، معتبرا أن هذه المسيرات دليل على عدم الوعي.

وعقب "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "أنا مش مصدق بتعملوا مظاهرة عشان كورونا اللي بتنتشر بسبب الاختلاط.. فاضل يجيبوا تورتة ويعملوا عيد ميلاد كورونا"، مضيفا: "دي زفة بلدي لدخلة كورونا على فيروس تاني".

وناشد الأعلامي تامر أمين، المصريين أن يلتزموا بالاجراءات الوقائية حفاظًا على أرواحهم، منوها بأن الإخواني معتز مطر بعد نزول هؤلاء المواطنين إلى الشارع ادعى أنهم نزلوا بسبب دعواته، موجها رسالة له: "إذا كنت فرحان إن دعواتك نزلت 30 واحد فلازم تتكسف على دمك".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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