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ممثل الصحة العالمية: الشيشة أفضل مناخ يتكون فيه الفيروسات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:13 م
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الدكتور جون جبور
الدكتور جون جبور
داليا الحسين
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أوصى الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، بعدم استخدام الكمامات في حالة الإنسان السليم؛ لأن فيروس كورونا "كوفيد-19" لا ينتقل عبر الهواء وإنما بالرذاذ، مشيرًا إلى أنه يتم ارتدائها في حالة المرض أو متابعة مريض.

وأضاف "جبور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه يجب أن ينتبه الشباب حتى لا يتعرضون للإصابة بالفيروس ويحملونه لأسرهم، لافتًا إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص تضررا من فيروس كورونا.

ونوه إلى أن التدخين يضعف الرئتين ويسهل الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن "الشيشة" خطر على صحة الإنسان ويجب الإقلاع عنها كما أنها أفضل مناخ يتكون فيه الفيروسات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات الدكتور جون جبور

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