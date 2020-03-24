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رئيس الوزراء الأردني: سنقوم بإغلاق المحال التجارية غدا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:00 م
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عمر الرزاز
عمر الرزاز
الفجر
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أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، غلق المحال التجارية غدا إذا شهدت اكتظاظا وتدافعا.

وأكد الرزاز، في مؤتمر له بشأن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، على ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنازل وقائيا.


وفي وقت سابق اليوم، سجلت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الإصابات إلى 153.

وبدأت السلطات الأردنية، الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات.


وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات.


ويذكر أن أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الإثنين، تشكيل لجنة أزمة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب الملك عبدالله الثاني في مؤتمر صحفي، مواطنيه بالالتزام بالتعليمات وإجراءات مواجهة الفيروس.

وقال الملك عبدالله إننا واثقون بتجاوز الظروف الراهنة التي تستدعي إجراءات والتزاما وتعاونا استثنائيا.

وأعلنت الحكومة الأردنية، الإثنين، تمديد حظر التجوال إلى أجل غير مسمى، مع إغلاق متاجر السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، وتوصيل المستلزمات الغذائية إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد لمحاولة كبح انتشار فيروس كورونا. 

وعلى مدى أسبوع زاد بشكل مطرد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، من 6 حالات إلى 112 حالة دون تسجيل وفيات. 

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة رتبت مع البلديات لإيصال ما يكفي من الخبز والمياه وأسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري. 

وأضاف العضايلة لوسائل الإعلام الرسمية "يجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة". 

وقرر الأردن تطبيق حظر تجول على الصعيد الوطني، السبت، بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة. 

ونشرت السلطات آلاف الجنود عند نقاط التفتيش في المدن الرئيسية للحد من الحركة، قائلة إن كثيرين من السكان تجاهلوا مناشدات سابقة بالبقاء في منازلهم. 

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.

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