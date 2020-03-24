10.7 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% في يومين

أعلن بنكا الأهلي ومصر عن أن حصيلة الشهادات الادخارية ثابتة العائد لمدة عام البالغة 15 % بلغت خلال أول يومين من طرحها 10.7 مليارات جنيه.





وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة البنك من الشهادات التي بدأ طرحها للجمهور أول من أمس الأحد 7.2 مليار جنيه وجرى شراء أغلبها من خلال الأهلي نت والبريد الإلكتروني ومراكز الاتصال لعملاء البنك.





من جانبه، قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة البنك من شهادات الـ` 15% خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين قد بلغت 3.55 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عملية الشراء تمت من خلال الوسائل التكنولوجية والرقية ومراكز الاتصال.





وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا مطلع هذا الأسبوع شهادات ادخارية لمدة عام بعائد ثابت يبلغ 15 في المائة يصرف شهريا.