تعليق العمل بنقابة محامي شرق الإسكندرية مع استمرار مشروع العلاج



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزرء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإتخاذ المزيد من إجرءت الاحترازية لمكافحة فيروس الكورونا.



وأعلن "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفا أنه ستغلق كافة المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساءا إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.



وأوضح أن هذا القرار غير مطبق على الصيدليات، والمخابز، والمحلات، كما ستعلق تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مؤسسات الدولة ماعدا مكاتب الصحة، منوها بأنه سيتم غلق المقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين، واقتصار المطاعم على خدمات التوصيل.



وكان قال رجائي عطية نقيب المحامين، في تدوينه له كتبها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "إن هناك بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا ظهرت بين بعض الزملاء، موجها رسالة للمحامين قائلًا:" هل ترون غلق النقابة أسبوعين للوقاية ".



وكانت غرفة اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين بمقر النقابة العامة، شهدت تواجد أعضاء من مجلس النقابة وعدد من المحامين، لتبادل التهاني والتبريكات في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.



وتواجد من الأعضاء، أحمد بسيوني، يحيى التوني، حسين الجمال، أبو بكر ضوة، حسن أبو عيسى، خالد أبو كراع، ماجد حنا، سعيد عبدالخالق، عبد المجيد هارون، محمد كركاب، محمد نجيب، إلى جانب مجموعة من المحامين.







أصدر محمود الأمير نقيب شرق الإسكندرية قرارًا بوقف العمل لموظفي النقابة ابتداء من غدا الأربعاء وحتى 2 أبريل، أسوة بموظفي النقابة العامة عدا مشروع العلاج.وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وذلك بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة.جاء ذلك بعد مطالبة المحامون، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.