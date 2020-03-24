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الزمالك يوضح لـ"أوناجم" حقيقة الرغبة في ضم مهاجم أجنبي بدلا منه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:05 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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حرص مسؤولو نادي الزمالك على التواصل مع المغربي محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق الأبيض من أجل توضيح الرؤية بشأن التقارير الصحفية التي أشارت إلى رغبة الزمالك في رحيله في الموسم الجديد للتعاقد مع مهاجم أجنبي.

 

وتواصل مسئولي الزمالك مع أوناجم للتأكيد له على أن النادي لا يفكر في رحيله أو حتى دخوله ضمن أي صفقات تبادلية كما تردد في الفترة الأخيرة.

 

وأشاد مسئولي الزمالك لأوناجم بمستواه في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الكروي، والتأكيد له على أنه أحد العناصر الأساسية في حسابات النادي من جانب الإدارة والجهاز الفني.

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