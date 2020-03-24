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رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:08 م
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حسام عاشور
حسام عاشور
حسام مجدي
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وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صدمة قوية إلى حسام عاشور لاعب وسط النادي خلال الجلسة التي جمعت بينهم. 
 
وعقد الخطيب جلسة ودية مع حسام عاشور حسبما طلب اللاعب لمناقشة مشكلة تجديد عقده مع النادي الأهلي. 
 
وكان عاشور يعاني من أزمة في الفترة الأخيرة بسبب رفض النادي تجديد عقده الفترة القادمة وخيروه بين الاعتزال أو البحث عن نادي جديد له في الصيف القادم. 
 
وأكد محمود الخطيب إلى حسام عاشور أنه أحد الكوادر في النادي الأهلي على مر تاريخه وله قيمة كبيرة بالنسبة للقلعة الحمراء ولكنه نصحه بأن يعتزل داخل النادي ويقبل العرض الذي قدمه له النادي. 
 
ولم يحسم حسام عاشور موقفه حتى الآن سواء بقبول عرض الأهلي أو الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 
 
ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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