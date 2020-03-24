وزارة الإنتاج الحربي تشكر إسعاد يونس وشريف مدكور.. لهذا السبب

قدمت وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي الشكر والتقدير للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والإعلامي شريف مدكور، بعد حلقة أمس الإثنين في برنامج صاحبة السعادة.



كما قدموا الشكر لرئيس تحرير برنامج صاحبة السعادة أحمد فايق، ومجموعة المتحدة الإعلامية، وقناة dmc، وكل العاملين ببرنامج صاحبة السعادة



وكتبت الوزارة منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" في شكرها لهم: "تقديرا لمجهودهم الوطنى لدعم الصناعة الوطنية ومنتجات الإنتاج الحربي المدنية من خلال تقديم حلقة خاصة لبرنامج صاحبة السعادة ضمن سلسلة حلقات صنع فى مصر".



كما نشرت الفنانة \والإعلامية إسعاد يونس، صورة من الشكر الذي كتبته وزاره الإنتاج الحربي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ونالت حلقة "صنع في مصر" من برنامج صاحبة السعادة على شاشة dmc إعجاب الجمهور الذي ينتظر هذه الحلقات من السلسة التي تقدمها لدعم صناعة مصر من منتجات ليقوم بشرائها المواطنين.



وشارك إسعاد يونس، في الحلقة الإعلامي شريف مدكور، من فقرات وعرض منتجات وزارة الإنتاج الحربي التي كانت توجد في بيوت المصريين من جميع الأدوات.