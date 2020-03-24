عاصي الحلاني لـ الفجر الفني: الفوز بلقب ستوديو الفن كان له بريقًا خاصًا وهذا ردي على مهاجمي ذا فويس كيدز (حوار)

هو فارس الغناء العربي وفارس الكلمة الحلوة واللحن المميز، يسحرنا بصوته الجبلي الجهور، له في كل البلدان العربية محبين لأغانيه ولكل مايقدمه وبجانب كل هذا، فهم عاشقين لتواضعه مع الجميع، حديثنا عن الفارس عاصي الحلاني.



وكان للفجر الفني هذا الحوار مع النجم اللبناني عاصي الحلاني وتحدث معنا بكل شفافية وصراحة عن ألبومه الجديد وعن الفرق بين ستوديو الفن وذا فويس وغيرها من الأمور الهامة.



وإلى نص الحوار..



في البداية.. ما هو تعليقك على فوز محمد إسلام رميح بلقب ذا فويس كيدز؟



محمد اسلام رميح يستحق اللقب كما كان يستحقه كل من وصلوا للمرحلة النهائية فكلهم مواهب رائعة ويستحقون، وبالمناسبة أنا أول من قدم التهنئة للفائز وأعتبر كل المواهب من الفائزين.



وما ردك على المهاجمين لنتيجة التصويت بالبرنامج؟



أنا لا أتدخل إطلاقًا ولا أهتم بمن يهاجم لأن المنافسة للجميع والجمهور هو صاحب القرار والتصويت هو المقياس دون الدخول في أي مناوشات، وهي مباراة فنية نقول بعدها للفائز مبروك ونتمي لمن لم يحالفه الحظ التوفيق ونقول له هاردلك كنت رائعًا.



وبرأيك.. ما الفرق بين برامج المواهب الحالية وبرنامج ستوديو الفن؟



ستوديو الفن شئ لايقارن وكانت مرحلة لاتتكرر، وذلك لأن الأيام والامكانيات كانت مختلفة تمامًا، وذلك لأن الموهوب كان يدخل إلى ستوديو الفن بصعوبة شديدة وحينها كانت المنافسة صعبة جدًا ووسائل الإعلام محدودة جدا وكان اللقب له طعم وبريق مختلف أما الآن فكل الامكانيات متاحة وأعتقد الأمور أسهل بكثير وكل وقت وله آذان.



هل كنت تتوقع فوز محمد رميح بلقب هذا العام؟



كما قلت قبل ذلك أن التوقع صعب جدًا لأن المنافسة قوية والمواهب رائعة والكل يستحق وكل مدرب يتمنى اللقب لفريقه ومحمد رميح موهوب ويستحق وأقول له ألف مبروك اللقب وأتمني للجميع التوفيق والنجاح.



ماذا عن التمثيل في حياة عاصي الحلاني؟ وهل سنراك مرة أخرى في عمل قريبًا؟



لايوجد عندي مانع من خوض تجربة التمثيل مرة أخرى ولكن شرط أن تكون الفكرة ممتازة والورق جيد وشيئًا يضيف لي ولا يأخذ من تاريخي وعندما أجد الموضوع لن أتردد أبدًا.



ماهي الأغنية التي تعتبرها نقطة إنطلاقتك الحقيقية؟



بالطبع أغنية وأنا مارق مريت، حيث بلاشك كانت هي أهم محطة في حياتي ومن خلالها عرفني جمهوري في كل مكان وكانت الانطلاقة الحقيقة لي في مجال الغناء.



برأيك.. متى يصل الفنان للعالمية؟



الفنان يصل إلى العالمية عندما يحقق نجاحه المحلي ويأخذ مكانة جيدة، حينها يستطيع أن يتمدد في كل مكان ويصل لكل العالم بفنه الصادق الذي يلتفت إليه الجميع لأنه فيه صدق وإبداع.



ماهي مقاييس الفنان الناجح من وجهة نظرك؟



الفنان الناجح ليس بصوته فقط لأن الفنان الحقيقي له معايير شخصية ومقومات لابد أن يتمتع بها وأولها التواضع والصدق واحترام النفس والجمهور والذكاء والاجتهاد والصبر بالإضافة طبعًا للشكل والمضمون وكلها أدوات ومقاييس للفنان الناجح والقبول أهم شئ في الموضوع وبدونه ينتهي الفنان فور ولادته.



ماهي نصيحتك للجمهور للوقاية من فيروس كورونا؟



نصيحتي للجميع في أزمة كورونا المستجدة أن نتبع وسائل الوقاية ونعمل مع المختصين ونساعد في الوقاية وأهم نصيحة خليك بالبيت لاضرر ولا ضرار حتي اشعار اخر والله يلطف بالبشرية في هذا الظرف الصعب الله يحمينا ويحمي بلادنا والانسانية.



برأيك.. ماهو دور الفنان في ظل هذه الأزمة؟



الفنان دوره أن ينصح جمهوره ومحبيه ويكون قدوة في هذه الظروف حتي يساعد ويقوم بدوره المطلوب في كل الأزمات.



هل من الممكن أن تقدم عملًا غنائيًا خاص بالكورونا؟



لو كان هناك فكرة وكلام يؤدي غرض التوعية ضدالمخاطر الناجمة عن فيروس كورونا ليس عندي مانع أن أقوم بدوري في التوعية ضد كورونا.



حدثنا عن تفاصيل ألبومك الجديد؟



ألبومي الجديد يضم 10 أغنيات مميزة ومختلفة وبكل اللهجات العربية وانتهيت منه وهو علي وشك الاصدار قريبًا وطبعا قمت بتصوير كليبات جديدة واكيد عندما تتحسن الأحوال من الممكن أن أقوم بتصوير أكثر من أغنية أخرى من الألبوم وأتمنى أن ينال استحسان وقبول جمهوري الحبيب.







