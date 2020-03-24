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إسرائيل تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1930
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:51 م
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الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1930 إصابة.
ويذكر أن سجلت إسرائيل حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ما يرفع عدد الوفيات إلى 3 حالات، في وقت زاد فيه عدد المصابين إلى 1656 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 87 عاما ويعاني من مرض السكري، في مستشفى هداسا بمدينة القدس الغربية.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم، وفاة الحالة الثانية بالفيروس لمريضة تبلغ من العمر 67 عاماً، كانت تتلقى العلاج في مستشفى ولفنسون (جنوب).
أما حالة الوفاة الأولى فأعلنت عنها السلطات الصحية، الأسبوع الماضي، لعجوز إسرائيلية.
وذكرت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1656 إصابة.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.
وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.
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