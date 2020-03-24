إسرائيل تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1930

ويذكر أن سجلت إسرائيل حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ما يرفع عدد الوفيات إلى 3 حالات، في وقت زاد فيه عدد المصابين إلى 1656 حالة.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 87 عاما ويعاني من مرض السكري، في مستشفى هداسا بمدينة القدس الغربية.





وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم، وفاة الحالة الثانية بالفيروس لمريضة تبلغ من العمر 67 عاماً، كانت تتلقى العلاج في مستشفى ولفنسون (جنوب).





أما حالة الوفاة الأولى فأعلنت عنها السلطات الصحية، الأسبوع الماضي، لعجوز إسرائيلية.





وذكرت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1656 إصابة.