أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 24 مارس: فلورنتينو بيريز يحسم صفقة الريال الأولى.. 110 مليون يورو لضم هدف زيدان.. نجم الملكي يُعلنها ويرفض الرحيل

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 24 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب إدارة الملكي من التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني لخلافه نجمه الفرنسي كريم بنزيما. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- 110 مليون يورو سعر صفقة ريال مدريد المنتظرة

قامت إدارة مانشستر يونايتد، بتحديد السعر المطلوب من أجل التخلى عن خدمات النجم الفرنسى بول بوجبا، فى الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أوروبية أن الفريق الإنجليزى طلب الحصول على 110 ملايين يورو، لبيع اللاعب.

ويمتلك النجم الفرنسى عروضا عديدة من أندية ترغب فى الحصول على خدماته، أهمها ريال مدريد ويوفنتوس.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان، لضم مواطنه لتدعيم خط الوسط، ويصر على انضمامه للفريق الملكي منذ الموسم الماضي.





- لاعبو ريال مدريد يساهمون في مكافحة فيرس كورونا

سيقدم نادي ريال مدريد، لمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح البلادوكان سبب توقف النشاط الكروي الاسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لاعبي النادي الملكي يريدون تقديم مساعدة مالية لأحد القطاعات الأكثر احتياجا كمساهمة منهم في المكافحة ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة، بأن هناك متخصصين في مختلف نواحي الأزمة يقدمون المشورة للاعبين حول أفضل الطرق الممكنة للمساعدة، ولوضع خطة مساعدة مالية، بحيث تصل تلك المساعدات والمساهمات إلى أكثر الأماكن والأشخاص احتياجا، وبالتالي التخفيف من أعباء وباء كورونا الذي ضرب العالم.

ولكن قبل أي إعلان رسمي، يرغب لاعبو المرينغي أن يكونوا على علم 100%، بشأن ما يجب القيام به، وكيفية تنفيذه.

ويلزم حاليا جميع أعضاء نادي ريال مدريد، بجهازه الفني والإداري والطبي ولاعبيه، منازلهم في الوقت الراهن امتثالا لفترة العزل الصحي، عقب إصابة أحد لاعبي النادي بكرة السلة بفيروس كورونا.





- الدفاع يثير أزمة في ريال مدريد

تلوح في الأفق أزمة داخل نادي ريال مدريد الإسباني بسبب تراجع مستوى خط الدفاع هذا الموسم قبل توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الثنائي خيسوس فاييخو وإيدر ميليتاو، لم يظهر حتى الآن أي دليل على الاستعداد لقيادة دفاع ريال مدريد في السنوات المقبلة.

ومع تقدم عمر قائد الفريق سيرجيو راموس، وانتهاء تعاقده في صيف 2021، والدور الثانوي لناتشو هرنانديز، وعدم وجود سوى رافائيل فاران، تظل مشكلة قلب الدفاع، الشغل الشاغل لإدارة ريال مدريد.

وفشل البرازيلي ميليتاو، الوافد من بورتو هذا الصيف، في تقديم أي حسنة تذكر في المباريات التي شارك فيها حتى الآن، وهو ما قد يجبر ريال مدريد على بيعه في الصيف المقبل لصالح توتنهام، المهتم بالحصول على خدماته.

أما خيسوس فاييخو، وعلى الرغم من أنه أكثر المدافعين الواعدين في الكرة الإسبانية، إلا أن موسمه لم يختلف كثيرًا عن موسم ميليتاو، حيث لم يقدم أي شيء يذكر خلال إعارته إلى وولفرهامبتون، فتمت إعارته مجددا إلى غرناطة، لكن جاء قرار تعليق النشاط في أوروبا، ليحرمه من فرصة استعادة مستواه.

لكن فاييخو سبق وأن قدم مستويات مميزة مع آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا، وهو ما يتمنى ريال مدريد تكراره مع الفريق بعد عودته الموسم المقبل.

هناك كذلك خافي سانشيز، المعار إلى بلد الوليد، والذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول خلال ولاية سانتياجو سولاري، لكنه لم يشارك مع فريقه الحالي سوى في مباراة واحدة فقط.

وبناء عليه، لو لم يتغير الوضع خلال الوقت المتبقي من الموسم (حال استكماله) سيكون ريال مدريد أمام مشكلة كبرى، يجب حلها في الصيف.





- جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد

تمسك جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني بفكرة الاستمرار في قلعة النادي الملكي وعدم الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن جاريث بيل يتطلع للبقاء حتى نهاية عقده مع ريال مدريد في 2022 والذي يحصل بموجبه على راتب سنوي يُقدر بـ14.5 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن بيل يشعر أنه يعامل بطريقة سيئة في النادي لإجباره على الرحيل عن الفريق رغم أنه لا يريد ذلك.





- ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هو هدف ريال مدريد الأول في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم جديد لخلافة كريم بنزيما، في ظل عدم تقديم الصربي لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه.

وأوضحت أن أفضل شيء بالنسبة ليوفيتش في الصيف المقبل، هو خروجه على سبيل الإعارة، أملًا في تقديم المستويات التي كان يقدمها مع فرانكفورت.

وتبلغ قيمة هالاند (19 عامًا) ما يقرب من 75 مليون يورو، ولكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم.





- ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

كشف تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني بات قريبًا من حسم أولى صفقاته الصيفية من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يُجهز للتعاقد مع هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تبلغ قيمة المهاجم النرويجي 75 مليون يورو.

وتشير التقارير إلى أن رئيس النادي الملكي واثق من حسم صفقة هالاند خلال الأيام المقبلة.

وانضم هالاند إلى صفوف بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، قادما من فريق سالزبورغ النمساوي، وأحرز 12 هدفا في 9 مباريات مع الفريق الألماني، ليلفت أنظار كبار أوروبا.

ويسعي الريال بقوة للتعاقد مع هالاند لتدعيم خط الهجوم في ظل تراجع مستوي الفرنسي كريم بنزيما وعدم قناعة زيدان بالصربي لوكا يوفيتش.





- صراع إنجليزي إسباني على لتعاقد مع موهبة ليل

أشارت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التوقيع مع موهبة ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "لي 10 سبورت" الفرنسية، فإن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع فكتور أوسيمين مهاجم ليل الفرنسي.

وكان أوسيمين قد انضم للفريق الفرنسي في يوليو الماضي، قادما من فريق شارلروا البلجيكي.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيدخل معركة شرسة مع نادي ريال مدريد، والذي بدوره يرغب في ضم اللاعب لتعزيز خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك صاحب الـ21 عاماً، مع ليل في 38 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، نجح في تسجيل 18 هدفاً، قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد.





- ريال مدريد يستعد للافتراس.. مانشستر يونايتد يُحدد سعر بوجبا

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد حدد سعر نجمه الفرنسي بول بوجبا من أجل بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن بوجبا مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021 مع إمكانية تجديده لموسم آخر لكن من المتوقع ألا يوافق النجم الفرنسي على اقتراح التجديد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد سيشترط الحصول على 110 ملايين يورو من أجل الموافقة على رحيل بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد تنازل عن 40 مليون يورو بالنظر إلى طلبه مقابل الحصول على 150 مليون يورو في الصيف الماضي مقابل التخلي عن بوجبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا جذب اهتمام ثلاثة أندية من عمالقة أوروبا وهم ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وكشف مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا في الساعات القليلة الماضية عن رغبته في توقيع صفقة كبرى لصالح ريال مدريد.

حيث قال: "لدي آمال كبيرة بأن أستطيع في يوم من الأيام إحضار صفقة كبرى إلى ريال مدريد".

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"سيكون مصدر فخر لي ولهذا اللاعب لأن ريال مدريد نادٍ عظيم".



