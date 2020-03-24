النفط يواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع أمال أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز بقيمة تريليوني دولار للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم من انتشار وباء كورونا، حيث فشل مشرعي الكونجرس الأمريكي في تمرير المقترح.





بينما عبر وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" عن ثقته في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريباً، في حين أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس مجموعة من التدابير لمساعدة الاقتصاد من بينها شراء غير محدود للأصول.





ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات النفط الأولية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 24.01 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 25.16 دولار للبرميل خلال التعاملات.





وارتفع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 0.9 بالمائة إلى 27.27 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 28.65 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.