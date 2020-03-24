Advertisements
Advertisements
Advertisements

النفط يواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:45 م
Advertisements
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
Advertisements
واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع أمال أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز بقيمة تريليوني دولار للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم من انتشار وباء كورونا، حيث فشل مشرعي الكونجرس الأمريكي في تمرير المقترح.

بينما عبر وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" عن ثقته في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريباً، في حين أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس مجموعة من التدابير لمساعدة الاقتصاد من بينها شراء غير محدود للأصول.

ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات النفط الأولية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.

وصعد سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 24.01 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 25.16 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وارتفع  سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 0.9 بالمائة إلى 27.27 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 28.65 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.
Advertisements

أخبار تهمك

شرط مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل بوجبا لريال مدريد

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ظهوره في الصين.. تعرف على أعراض فيروس "هانتا" وطرق الوقاية منه

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 24 مارس: فلورنتينو بيريز يحسم صفقة الريال الأولى.. 110 مليون يورو لضم هدف زيدان.. نجم الملكي يُعلنها ويرفض الرحيل

منذ نصف ساعة

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status