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فرمان جديد من كارتيرون في الزمالك

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:42 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون زيادة جرعات التدريب للاعبين في منازلهم على خلفية قرار تأجيل التدريبات في الفترة المقبلة.


وحدد الجهاز الفني البرنامج التدريبي مع اللاعبين عن طريق التواصل معهم على الواتس آب لاخطارهم بالبرنامج التدريبي الجديد.

 

ويخوض اللاعبين تدريباتهم في الوقت الحالي في منازلهم بسبب تأجيل التدريبات على خلفية تعليق النشاط الكروي خشية من تفشي فيروس كورونا.

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

 

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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