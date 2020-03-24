"الصحة العالمية": مصر تطبق حظر التجوال الكامل في هذه الحالة (فيديو)



ونوه بأن الإجراءات هدفها منع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، لافتا إلى أن عدم الاهتمام بالأمر قد يعرض المجتمع للخطر، معلقًا: "الإجراءات الصارمة لحماية المواطن وليس معاقبته".



وتابع: "مصر تطبق توصيات منظمة الصحة العالمية حسب تقديرات الموقف"، مطالًبا كل دولة بتطبيق إجراءات منظمة الصحة العالمية بأسرع وقت ممكن.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا



وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.



كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.



وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.



وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.



وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"



كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".



ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.



قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن مصر من الممكن أن تلجأ إلي فرض حظر التجوال الكامل في حالة عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الجزئي، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها الصورة كاملة وتستطيع أن تحدد تأثير الإجراءات على المجتمع المصري.وأضاف "جبور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه يجب على الحكومات اتخاذ الإجراءات سريعا لحماية مجتمعاتها، مشيرًا إلى أن الدول تطبق الإجراءات وفقا لطبيعة البلد.