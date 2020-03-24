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ضحية جديدة.. حارس أتالانتا ينضم لضحايا كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:29 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية إيطالية، وجود إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19" بين لاعبي الدوري الإيطالي.

ووفقاً لموقع "جول" العالمي نقلاً عن عدة تقارير صحفية إيطالية، فإن حارس مرمى فريق أتالانتا الإيطالي "ماركو سبورتيلو" تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة الفحص الأخير لسبورتيلو إيجابية، بعد أن دخل في الحجر الصحي عقب مباراة فريقه أمام فالنسيا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب إنتهاء مدة العزل، تم إجراء فحص أخير للحارس الإيطالي اليوم، لتثبت إصابته بالمرض بشكل رسمي.

وكان آخر المنضمين للقائمة في الدوري الإيطالي اللاعب الشاب دانيلي مالديني لاعب ميلان ووالده الأسطورة باولو مالديني، لكنهما تماثلا للشفاء بشكل سريع.

يذكر أن سبورتيلو هو أول حالة مؤكد إصابتها بكورونا بين فريق أتالانتا، على الرغم من تفشي المرض بين لاعبي فالنسيا عقب لقاء الفريقين في دوري الأبطال.

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