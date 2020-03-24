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"البريد" تعلن عن إجراءات ومواعيد جديدة خلال فترة حظر التجوال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:27 م
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مكتب البريد
مكتب البريد
الفجر الاقتصادي
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اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد يومياً والتى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.
 
وشملت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ وناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لآداء الخدمات خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً. 
 
كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب و إيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.
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مواعيد مكاتب البريد مكاتب البريد فيروس كورونا صرف معاشات أبريل صرف المعاشات حظر التجوال

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