سماع دوي 3 انفجارات بالقرب من معسكر التاجي شمالي بغداد

ويذكر أن أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء 2020/3/17، بسقوط صاروخين اثنين على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.





يأتي ذلك بعد ساعات من سقوط صاروخين على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أجنبية جنوبي العاصمة في وقت سابق اليوم، وقبل دقائق من دخول حظر التجوال حيز التنفيذ لمواجهة فيروس كورونا.





وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، العراق من أنها "لن تتسامح" مع أي هجمات تستهدف رعاياها.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة سترد "كما يجب" على أي استهداف جديد للأمريكيين.





وبحسب خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، فإن الصاروخين سقطا على معسكر بسماية مساء الإثنين؛ حيث جرى إطلاقهما من أرض زراعية في منطقة "معامل طابوق النهروان".





ومعسكر بسماية يقع على بعد 60 كيلومترا جنوب بغداد، حيث تتمركز بعض القوات الإسبانية في حلف شمال الأطلسي وقوات من التحالف الدولي.





ويضطلع معسكر بسماية للتدريب التعبوي بمهمات عديدة، منها تدريب العناصر الجديدة بمختلف الأسلحة والمهارات والفنون القتالية، وتدريب الوحدات المحررة على فنون القتال في المناطق المبنية والرمي بمختلف الأسلحة، بحسب وزارة الدفاع العراقية.





والأربعاء 11 مارس الجاري، أعلن الجيش العراقي استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بـ10 صواريخ كاتيوشا، دون ورود تقارير عن سقوط خسائر.





وسقطت الصواريخ الـ10 على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرون من نوعه، الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية بالعراق، منذ أواخر أكتوبر.