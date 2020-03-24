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تير شتيجن يشترط على برشلونة لتجديد عقده

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:29 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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وضع الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني شرط أمام إدارة البارسا من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إن شتيجن يرغب في الحصول على راتب لاعب من قمة اللاعبين في البارسا حوالي 10 مليون يورو.

وسوف يعرض البارسا على الحارس الألماني تمديد العقد حتى صيف موسم 2024 براتب تصاعدي، بحيث يصل في نهاية مدة العقد لما يطلبه.

وكانت قد أوضحت بعض التقارير الألمانية في الفترة الماضية إلى رغبة فريق بايرن ميونيخ في ضم تيرشتيجن في الصيف القادم واستثمار عدم تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.
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