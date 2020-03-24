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خالد سرحان يقبل تحدي داليا البحيري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:16 م
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خالد سرحان
خالد سرحان
ولاء عبد الناصر
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قبل الفنان خالد سرحان تحدي الفنانة داليا، في مبادرة تحدي الخير، الذي أطلقتها جميعة رسالة لتقليل الضرر على المحتاجين بعد انتشار فيروس كورونا.


وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أنه قبل تحدي داليا، وسوف يتكفل ب 10 أسر، وأنه ينقل التحدي إلي أي شخص يستطيع أن يقدم مساعدة للمحتاجين.


يشار إلى أن المبادرة بدأت بنداءٍ وجهه سعد سمير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ودعا فيه زملاءه، للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة التي تضررت بفعل العاصفة الأخيرة التي ضربت مصر، والمتضررة من الحجر الصحي الإلزامي، وقايةً من خطر كورونا.
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