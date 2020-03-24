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المغرب يعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 170
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:16 م
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الفجر
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 170 حالة.
أعلنت الحكومة المغربية، مساء الأحد، أن حالة الطوارئ الصحية، التي أقرها المغرب، الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ستمتد حتى 20 أبريل.
وذكر بيان للحكومة أن حالة الطوارئ تُطبّق ابتداء من 20 مارس عند الساعة السادسة مساءً حتى 20 أبريل عند السادسة مساء.
وأشار البيان إلى أن كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و3 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 140 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى ومنع أي تجمع.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.
وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.
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