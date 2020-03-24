المغرب يعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 170

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الأحد، أن حالة الطوارئ الصحية، التي أقرها المغرب، الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ستمتد حتى 20 أبريل.





وذكر بيان للحكومة أن حالة الطوارئ تُطبّق ابتداء من 20 مارس عند الساعة السادسة مساءً حتى 20 أبريل عند السادسة مساء.





وأشار البيان إلى أن كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و3 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 140 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى ومنع أي تجمع.