Advertisements
Advertisements
Advertisements

شرط مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل بوجبا لريال مدريد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن شروط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلي عن خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت التقارير ان نادي مانشستر يونايتد، يريد الحصول على مبلغ 110 مليون يورو، للموافقة على الاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


ويحظي بول بوجبا بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها ريال مدريد والذي يسعي بقوة للحصول على خدمات اللاعب بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.


كما يرغب نادي يوفنتوس في التعاقد مع "بوجبا" واستعادة خدماته خلال الصيف المقبل.


وشارك بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في مباراتين بالموسم الحالي، صنع هدفين ولم يسجل أي أهداف.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

بعد ظهوره في الصين.. تعرف على أعراض فيروس "هانتا" وطرق الوقاية منه

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status