شرط مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل بوجبا لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن شروط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلي عن خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت التقارير ان نادي مانشستر يونايتد، يريد الحصول على مبلغ 110 مليون يورو، للموافقة على الاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويحظي بول بوجبا بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها ريال مدريد والذي يسعي بقوة للحصول على خدمات اللاعب بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.





كما يرغب نادي يوفنتوس في التعاقد مع "بوجبا" واستعادة خدماته خلال الصيف المقبل.





وشارك بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في مباراتين بالموسم الحالي، صنع هدفين ولم يسجل أي أهداف.