كورونا يكتب نهاية الأساطير.. 5 لاعبين كبار تراجعت أسعارهم بسبب الوباء

انخفض سعر بيع العديد من اللاعبين في معظم دول العالم، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا، وتسبب في تأجيل الدوريات الأوروبية.





كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

حيث تسبب فيروس كورونا في تأجيل كل الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى إصابة العديد من نجوم كرة القدم، أخرهم باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، وباولو مالديني وإبنه.





حيث كشف موقع “Transfer Market“، المختص بأسعار اللاعبين، عن أسعار اللاعبين والتي يتصدرها الفرنسي كيليان امبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، والذي تصل قيمته إلى 200 مليون يورو، يتبعه الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي بـ160 مليون يورو، والبرازيلي نيمار ثالثًا بنفس القيمة السوقية لرحيم.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ، أبرز 5 لاعبين في سوق الانتقالات، والذين تراجعت أسعارهم بسبب فيروس كورونا.





نيمار دا سيلفا

أغلى لاعب في العالم، والذي قد انتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو.





حيث كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه في ظل عدم وجود أي موارد للأندية، فسيحدث العديد من التغيرات في سوق الانتقالات، وانخفاض سعر بيع اللاعبين.





هذا ما يعني تقليل سعر بيع نيمار، والذي أصبح قريب من الانتقال لبرشلونة بسعر أقل من 100 مليون يورو.





لاوتارو مارتينيز

يتوقع مسؤولو نادي برشلونة، في إنخفاض سعر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة AS الإسبانية أنه أول 15 يوما من يوليو المقبل يصبح الشرط الجزائي في عقد مارتينيز 111 مليون يورو.





ويضع برشلونة مارتينيز على رأس أولوياته في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب، لأن إدارة الفريق ترى أنه الخليفة الشرعي للأورجوياني لويس سواريز.





إيجالو

أشارت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد مستعد للتوقيع مع الدولي النيجيري أوديون إيجالو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع سعر بيع اللاعب بسبب كورونا.





وبحسب صحيفة "ميرور" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل", البريطانيتين، إلى أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون جنيه إسترليني فقط لشراء إيجالو بعقد نهائي من شنجهاي شينهوا الصيني.





مبابي

يترقب نادي ريال مدريد وضع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاء قرار ريال مدريد لتدعيم خط هجوم الفريق، وخصوصا بعد انخفاض سعر بيع اللاعب بسبب فيروس كورونا، كما أوضحت صحيفة الماركا.





وأشارت الصحيفة، أن سعر مبابي قد انخفض لأقل من 100 مليون يورو، ما يعني سهولة تعاقد الفريق الملكي مع الجناح الفرنسي الشاب.





إدين هازارد

تراجعت القيمة السوقية للدولي البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال عام 2020.





وجاء سبب تراجع سعر بيع هازارد هو كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية.





وكانت القيمة السوقية لهازارد تبلغ 150 مليون يورو منتصف عام 2019، وانخفضت لتصل إلى 100 مليون يورو فقط في الوقت الحالي.