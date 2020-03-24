Advertisements
Advertisements
Advertisements

'قلاش': إعادة الاعتبار للأطباء من أولويات ما بعد 'كورونا'

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:09 م
Advertisements
الكاتب الصحفي يحيى قلاش
الكاتب الصحفي يحيى قلاش
ميسون أبو الحسن
Advertisements
وجه الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، التحية والتقدير لأطباء مصر  الذين يتقدمون الصفوف دفاعًا عن الشعب ومحاربة وباء كورونا.

 وأكد "قلاش" في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسوك، ضرورة أن تتضافر كل الجهود لدعمهم، وتمكينهم من العمل في ظروف مناسبة تحافظ على سلامتهم.

وقال: "أتمني تعاون كل أطراف المنظومة الصحية، من وزارة الصحة، والقطاع الطبي الخاص، والإدارة الطبية للقوات المسلحة، ونقابة الأطباء، في إدارة هذا التحدي، وأتصور أن إعادة الاعتبار للأطباء، خاصة الشباب منهم، هي من أولويات ما بعد كرونا".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 100حالة.
 
وكشفت الوزارة عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضحت أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.
 
وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 402 حالة، من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.
 
وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
 
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ ساعة

بعد ظهوره في الصين.. تعرف على أعراض فيروس "هانتا" وطرق الوقاية منه

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status