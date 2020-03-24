ثلاث فئات مستثناه من قرار حظر التجوال.. تعرف على التفاصيل

قال المستشار نادر سعد، إن هناك 3 فئات مستثناه من قرار حظر التجول وهم الصحفيين والإعلاميين والأطقم الطبية، مشيًرا إلى ضرورة وجود ورقة من الصيدلية لكل العاملين بها للتأكد من خط سيره من المنزل إلى الصيدلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بحظر التجول.





وأضاف سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن هناك حالات مستثناه من الحظر مثل الحالات المرضية الحرجة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق عقوبة مزدوجة على غير الملتزمين بقرار الحظر، وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد يقرر القاضي الاكتفاء بعقوبة واحدة، فيما ستتضاعف العقوبة على منتهكي قرار الحظر أكثر من مرة.





وكشف سعد عن توقف كل الخدمات الحكومية التي تقدم للجمهور لمدة 15 يومًا، مشيرا إلى أن الخدمة الوحيدة المستمرة هي مكاتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات، وفيما يتعلق بسيارات النقل قال إن المستثنى من قرار الحظر سيارات النقل التي تنقل الأغذية والمستلزمات الطبية فهي معفاة من قرار الحظر