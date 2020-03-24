'بلف محشي وبشوح كبدة'.. أحمد حلمي لجمهوره "خليك في البيت"

نشر الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتناول هذا الفيديو بعض النصائح لجمهوره قائلا: "زي ما أنتم شايفين أنا لابس الروب بتاع محسن بيه متدفي تمام ومبسوط سعيد، أقعدوا في البيت أقعدوا في البيت هتستمتعوا".



وتابع "حلمي" قائلا: "لو عندك ولاد هتكتشف ولادك هتكتشفهم اكتشاف هستيري"، ثم قام بعرض مجموعة من الصور كوميدية لأولاده خلال هذا الفيديو".



وأضاف "حلمي" قائلا: "أقعد ألعب مع ولادك مد ايدك في البيت وأشتغل، أنا بقيت بعرف أعمل كيك شوكولاتة وبلف محشي، وبشوح كبدة".



واختتم "حلمي" حديثه قائلا: "عشان مصلحتكم خليك في البيت".