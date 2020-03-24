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'بلف محشي وبشوح كبدة'.. أحمد حلمي لجمهوره "خليك في البيت"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:50 م
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أحمد حلمي
أحمد حلمي
روان هيثم
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نشر الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتناول هذا الفيديو بعض النصائح لجمهوره قائلا: "زي ما أنتم شايفين أنا لابس الروب بتاع محسن بيه متدفي تمام ومبسوط سعيد، أقعدوا في البيت أقعدوا في البيت هتستمتعوا".

وتابع "حلمي" قائلا: "لو عندك ولاد هتكتشف ولادك هتكتشفهم اكتشاف هستيري"، ثم قام بعرض مجموعة من الصور كوميدية لأولاده خلال هذا الفيديو".

وأضاف "حلمي" قائلا: "أقعد ألعب مع ولادك مد ايدك في البيت وأشتغل، أنا بقيت بعرف أعمل كيك شوكولاتة وبلف محشي، وبشوح كبدة".

واختتم "حلمي" حديثه قائلا: "عشان مصلحتكم خليك في البيت".
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