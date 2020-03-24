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إصابة أسرة كاملة بـ"تسمم" في الجيزة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:01 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها وأبنائها الثلاثة بسبب حالة تسمم جماعي بمركز أوسيم شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أوسيم، من مستشفى أوسيم المركزي باستقبال أسرة كاملة مصابة بأعراض تسمم.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الزوجة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وجرى تحويل باقي أفراد الأسرة إلى مركز السموم لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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تواصل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل، ملقاة بنطاق مركز أبو النمرس، فضلًا عن فحص بلاغات التغيب على مستوى المحافظة، وتعميم نشرة بأوصاف الطفل على أقسام ومراكز القطاع.


كما يفحص رجال مباحث الجيزة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على الجثة، والطرق المؤدية إلى مكان الواقعة.

كانت بوابة الفجر، قد حصلت في وقت سابق على صورة الطفل المعثور على جثته ملقاة بالطريق بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وناشدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، الأهالي، بالتواصل مع مركز شرطة أبو النمرس في حالة التعرف على الطفل، لسهولة الوصول إلى هويته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

شرطة ابو النمرس تسمم الجيزة أوسيم

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