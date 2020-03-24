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بعد انتشار كورونا.. لقاء سويدان تدعو المسلمين والمسيحيين للصيام غدًا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:36 م
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لقاء سويدان
لقاء سويدان
ريهام كمال
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نشرت الفنانة لقاء سويدان، منشور تدعو فيه المسلمين والمسيحيين للصيام غدًا الأربعاء، لرفع البلاء.

وكتبت لقاء سويدان، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تدعو للصيام غًا.

وكتبت "سويدان": "إيه رأيكم نصوم بكرة كلنا مسلمين ومسيحيين بنية ان ربنا يفك الكرب ويبعد الوباءط.

وتابعت: "بدعوكم اللي يقدر يصوم ربنا يرفع عنا البلاء ويحفظنا جميعًا".

وتفاعل الجمهور المتابع لها على ما كتبته وانهالت التعليقات عليها بالموافقة على فكرتها في الصيام والدعاء لله لرفع البلاء".

ومن تعليقات الجمهور: "حلوه اوي. كده كده احنا صايمين ونصلي اكتر واكتر"، "جميل جدًا انا معاكى ويارب ارفع البلاء"، "فكرة كويسة جدًا وانا نويت ان شاء الله"،

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة لقاء سويدان، أعلنت اعتزالها بشكل مفاجىء لأصدقائها والجمهور، وكتبت منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "سويدان":" وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئى وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة مهنة أصبحت عبئًا نفسيًا وعصبيًا علي الفنان الذي يحترم فنه وذاته"

وتابعت: "لذا قررت ان اترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن.. قرار لا رجعة فيه بإذن الله، ملحوظة: انا لا عندي اكتئاب ولا يأس، وده مش قرار انفعالي.. انا سعيدة بقدرتي علي اتخاذ القرار ده".


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