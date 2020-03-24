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المرور: إغلاق شارع الهرم جزئياً لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:55 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي لشارع الهرم أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق.

وأوضحت المرور في بيان لها أن نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" سيتم وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة ومحافظة الجيزة، لنقل مرافق " الكهرباء " والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع".

ونوهت المرور عن إجراء غلق شارع الهرم جزئيًا أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام على أن تكون الأعمال على النحو التالي تبدأ الأعمال من يوم الجمعة الموافق 2732020 وحتي يوم الأحد الموافق 2932020، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتي الساعة الـ 5 صباحًا فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه مدير المرور بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة إعادة الشئ لأصله بمجرد الإنتهاء، كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4971) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1675) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (211) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (8) دراجات نارية مخالفة.

كما حرر (63) مخالفة "موقف عشوائى"، (57) مخالفة شروط الترخيص، (24) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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