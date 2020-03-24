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عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:51 م
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الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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كشف المغربي وليد أزارو، نجم الأهلي والمعار لصفوف فريق الاتفاق السعودي، حقيقة الأنباء المتداولة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID - 19، والمنتشر في معظم أنحاء العالم في الوقت الحالي.

ونشر وليد أزارو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لخبر إصابته بفيروس كورونا وعلق عليها قائلًا: " الله يهديكم .. الحمد لله أنا بخير وكل ما يروج كاذب"، في إشارة لعدم صحة الأنباء المنتشرة بخصوص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وانتقل "أأزارو" لصفوف الإتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، ولعب مع الفريق 7 مباريات بالدوري السعودي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 499 دقيقة وسجل 3 أهداف وصنع هدف.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تعليق النشاط الرياضي معظم دول العالم ومنها مصر والسعودية والمغرب، والعديد من الدول الأوروبية، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس القاتل.

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