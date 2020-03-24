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هل يطبق الحظر على محطات البنزين وسيارات الطعام.. الحكومة ترد (فيديو)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:50 م
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ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشاحنات التي تنقل الأغذية سواء الخضروات أو الألبان مسموح لها بالمرور والحركة في الشوارع دون أي عوائق، ولا يقتصر حركتها على الساعة السابعة مساءً، وكذلك الشاحنات التي تحمل الأدوية.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن محاطات البنزين لن يفرض عليها قرار الحظر، لأن استمرار عمل هذه المحطات ضروري، لتموين سيارات الصحفيين والإعلاميين، وسيارات الإسعاف، وسيارات نقل الأغذية والأدوية. 


وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا 

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت. 

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس. 

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

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