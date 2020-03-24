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بسبب الكورونا.. تعليق العمل بمحكمة استئناف طنطا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:46 م
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ارشيفية
ارشيفية
نجلاء البسيوني
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قرر المستشار محمد عبد النبي، رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو مجلس القضاء العالي، تعليق الجلسات بمحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها تعليقا كليا خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، وتشكيل دوائر من المستشارين للنظر في تجديد أمر حبس المتهين، وذلك لتواكب قرارات رئيس الوزراء اليوم في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدرت محكمة استئناف طنطا، بيانا اليوم، الثلاثاء، يتضمن انه وفقا للتوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية وحرصا على سلامة القضاة وجمهور المتقاضين، وصدور قرار رئيس الوزراء اليوم، الثلاثاء، بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، تم تعليق الجلسات بالمحكمة بشكل كلى خلال يومي الاربعاء والخميس القادمين، وتشكيل دوائر من المستشارين المقيمين بدائرة محكمة طنطا للنظر في تجديد أمر حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيا واستئناف النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم يومي الاربعاء والخميس، والاسبوع الفاصل بين شهري مارس وابريل من الفترة 28 مارس حتى 2 إبريل.

كما تتضمن البيان، مد أجل النطق بالأحكام المقرر النطق بها خلال يومي الاربعاء والخميس الى الدور المقبل، وتقتصر قوة العمل الإداري على العدد المناسب من موظفي المحكمة ومأمورياتها وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، واختتم البيان بإخطار النيابة العامة ونقابة المحامين بهذا القرار.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين الماضى، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضى، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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