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غدا.. هبة عبدالغني تكشف كواليس التصوير في زمن الكورونا بـ"مساء الفن"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:41 م
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هبة عبدالغني
هبة عبدالغني
الفجر الفني
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تحل الفنانة هبة عبد الغني، ضيفة برنامج "مساء الفل" تقديم المذيعة ميار نصار على قناة نايل دراما، غدا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساًء.

وتتحدث هبة عن كواليس التصوير خلال الفترة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا، كما تتحدث عن دعمها الكامل لمبادرة خليك في البيت، وتقدم العديد من الطرق للاستمتاع بالقضاء في المنزل خلال هذه الفترة الخطيرة.

وتكشف هبة كيفية تصوير أعمالها الفنية التي تشارك فيها خاصة مسلسل"إلا أنا" الذي يتم عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية في الوقت الحالي، فضلا عن تصوير مسلسل"فرصة ثانية" المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل،  هذا الي جانب حديثها عن مسلسل الأخ الكبير وكواليس التصوير وردود الافعال، عن شخصيتها بالمسلسل والتي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهورها بالعمل.

كما تعلن خلال الحلقة أسباب مشاركتها في بطولة مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" الذي يتم عرضه في الوقت الحالية عبر شاشة قناة Cbc، خاصة تقدم دور كوميدي جديد عليها تماما.

يشار إلي أن برنامج "مساء الفن" يعرض على قناة نايل دراما، إعداد حاتم كف ، تقديم ميار نصار إخراج أحمد وهدان
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