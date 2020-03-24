الصحة الأردنية تعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبدأت السلطات الأردنية، الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات.





وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات.





وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز".





ودعت المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.





وفي خطاب تلفزيوني، الاثنين، حث الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الناس على احترام حظر التجوال.





وطالب ملك الأردن، في خطابه، الجميع بالتزام التعليمات لمواجهة كورونا، ودعا أفراد الشعب إلى عدم التنقل.





وكان وزير الصحة سعد جابر أعلن عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 127.