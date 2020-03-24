انطلاق أولى حلقات "الإنسان أولاً" مع الإعلامي على داود على قناة "اقرأ"



كما يقدم البرنامج الليلة قراءة شاملة، في كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تحملها من رسائل الأبوة والعطف والاهتمام وأيضا القرارات التي وجهها للمواطنين والمقيمين بالمملكة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



البرنامج يعاد عرضه يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة صباحا.

تبدأ قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، عرض أولى حلقات البرنامج الجديد "الإنسان أولاً" تقديم الإعلامي القدير علي داود، حيث يستضيف خلال حلقة الليلة، الإعلامي جميل الذيابي، رئيس تحرير جريدة عكاظ، ويكشف البرنامج الصورة الحقيقية والتداعيات المختلفة المصاحبة لفيروس كورونا، على جميع المستويات العربية والعالمية.