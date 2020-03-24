Advertisements
Advertisements
Advertisements

انطلاق أولى حلقات "الإنسان أولاً" مع الإعلامي على داود على قناة "اقرأ"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء يونس
Advertisements
تبدأ قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، عرض أولى حلقات البرنامج الجديد "الإنسان أولاً" تقديم الإعلامي القدير علي داود، حيث يستضيف خلال حلقة الليلة، الإعلامي جميل الذيابي، رئيس تحرير جريدة عكاظ، ويكشف البرنامج الصورة الحقيقية والتداعيات المختلفة المصاحبة لفيروس كورونا، على جميع المستويات العربية والعالمية.

كما يقدم البرنامج الليلة قراءة شاملة، في كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تحملها من رسائل الأبوة والعطف والاهتمام وأيضا القرارات التي وجهها للمواطنين والمقيمين بالمملكة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

البرنامج يعاد عرضه يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة صباحا.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد ظهوره في الصين.. تعرف على أعراض فيروس "هانتا" وطرق الوقاية منه

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status