اتجاه في الزمالك لمد فترة الراحة بسبب كورونا





ساد اتجاه داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق إلى أشعار آخر، وذلك بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز.









وبات مصير عودة التدريبات في الزمالك مرهون بتحديد موقف استئناف النشاط الكروي مرة أخرى بعدما تقرر تأجيله على خلفية قرار الدولة بتعليق كل الأنشطة بسبب توابع فيروس كورونا





وكان من المفترض أن تعود تدريبات الزمالك يوم السبت المقبل؛ ولكن قرار رئاسة الوزراء بفرض حالة حظر التجوال لمدة أسبوعين وترتب عليه استمرار تأجيل النشاط الكروي حال دون عودة التدريبات



