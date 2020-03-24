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إصابة مدير مكتب الرئاسة النيجيرية بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:26 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أصيب مدير مكتب الرئاسة النيجيرية، مساء اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام نيجيرية.

ويذكر أن قال مصدر مطلع إن نتائج تحليل لفيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا جاءت إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن كياري، وهو في السبعينيات من عمره، قريب من الدائرة الرئاسية للرئيس محمدو بوهاري ( 77 عاما).

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.

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نيجيريا مدير مكتب الرائاسة فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس اصابة

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