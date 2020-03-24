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خاص.. مدرب مصري فى الصين يوجه نصائحه للمصريين لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يُعد أحمد معوض هو أحد المدربين المصريين الذىن يقومون بممارسة مهنة تدريب كرة القدم فى الصين، ويقود فريق شينزن الصيني مواليد تحت 12 و14 عام.

ويتحدث لـ " الفجر الرياضي" ويكشف حكايته وقت إنتشار فيروس كورونا فى الصين.

وقال معوض فى تصريحات خاصة :" انا لاعب كرة قدم سابق ف العديد من الأندية وحاليا مدرب كرة قدم محترف، ومدرب معتمد من الاتحاد الأوروبي والإفريقي وحاصل علي العديد من الشهادات الأوروبية في التدريب".

وأضاف :" أنا الحمد لله بخير بفضل الله تعالي، المدينة الذى أتواجد بها تقع جنوب الصين بعيد تمام عن المدينة وهان الذي ظهر فيها الوباء، وأنا الآن متواجد فى مصر، ولم أكن متواجد فى الصين وقت إنتشار فيروس كورونا كنت فى السعودية لأداء مناسك العمرة وتواصلت مع النادي فترة ظهور الوباء فى الصين وقررت البقاء فى السعودية ومنها إلي مصر ".

وتابع :" الصين إستطاعت أن تتخطي مرحلة صعبة جدا، منذ ظهور الوباء قامت الحكومة بوقف كل الأنشطة والتجمعات، وبدأوا بنشر الوعي من خلال الإنترنت والأحياء السكنية، من خلال الإرادة الشعبية والتكاتف مع الحكومة، الكل التزم بالتعليمات بداية من الإلتزام فى المنازل والنزول فقط للضرورة، وكل شخص معاه كود ويتم الكشف اثناء الخروج والدخول وقياس درجة الحرارة ".

وعن رسالته للشعب المصري قال :" احب أوجه رسالة للشعب المصري بالإلتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة سواء من منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة، لأن الحجر الصحي وعدم المخالطة هو العلاج للوباء حتي هذه اللحظة، الشعب له دور فعال في هذة المرحلة الصعبة لابد أن يتكاتف مع الحكومة".

وأختتم حديثه، قائلاً :" أنا شايف أن الرئيس والحكومة يقوموا ببذل جهد كبير بالإجراءات التى تم إتخاذها،و في النهاية أتمني أن الناس تكون علي قدر المسؤولية وكل واحد يحاول ينصح ويعي الناس علي قدر المستطاع، اتمني لكل الشعب الصحة والسلامة دائما".

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