رمضان صبحي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع بادجي

كشف رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة في أزمته مع زميله السنغالي أليو بادجي.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية، أن مشادته مع بادجي انتهت سريعا، وبمجرد تدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وشريف إكرامي حارس الفريق.

وتابع رمضان صبحي:"ما حدث مجرد خلاف داخل ارض الملعب، اعتدنا أن يتم تضخيم الأمور إعلاميا".

وأكمل صبحي "بعد ١٠ دقائق وبمجرد تدخل فايلر وإكرامي تم حل الأمر والموضوع انتهى".

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن عن توقيع عقوبة ضد رمضان وبادجي على هامش خلاف نشب بينهما في اخر مران للفريق قبل توقف النشاط.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي معارا لنهاية الموسم من نادي هدرسفيلد.