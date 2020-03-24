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الولايات المتحدة: 600 حالة وفاة بفيروس كورونا و50 ألف إصابة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:14 م
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بوابة الفجر
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، 600 حالة وفاة بفيروس كورونا و50 ألف إصابة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أعلن حاكم ولاية نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25665 إصابة بفيروس كورونا.

ويذكر أن أعلن بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، أن 2000 عامل في المجال الصحي من أطباء وممرضين متقاعدين أعلنوا تطوعهم لمكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وكان حاكم الولاية، أندرو كومو، أشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية زاد بأكثر من 3 آلاف حالة، ليتجاوز في الوقت الحالي 10 آلاف إصابة.

في السياق ذاته، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل في تغريدة له على موقع "تويتر": "عملت فرقنا في أبل على تقديم يد العون لتوفير الإمدادات لمقدمي الرعاية الصحية الذين يواجهون كوفيد-19، وسنتبرع بملايين الأقنعة للعاملين في مجال الصحة في الولايات المتحدة وأوروبا".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.

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فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس اندرو كومو الولايات المتحدة 600 حالة وفاة

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