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أسعار الذهب تقلص المكاسب بنهاية التعاملات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:14 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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قلصت أسعار الذهب من مكاسبها بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قفزت خلال التعاملات بعد الإجراءات غير المسبوقة التي أعلنها بنك الاحتياطي الفيدرالي إضافة إلى إغلاق مناجم الذهب.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع خسائر ملحوظة للدولار لكن وسط ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال الجلسة.

وقررت جنوب أفريقيا إغلاق مناجم الذهب لمدة 21 يوماً كجزء من عملية إغلاق على مستوى البلاد التي أعلنها الرئيس "سيريل رامافوسا" في سياق احتواء الفيروس المميت.

وأعلن الفيدرالي بالأمس شراء أصول بكميات غير محددة، كما قرر شراء سندات الشركات لأول مرة، وهي قرارات من شأنها دعم الاقتصاد المتضرر من الكورونا.

وساهمت إجراءات المركزي الأمريكي كذلك في تعليق عملية بيع "كل شيء من أجل السيولة النقدية" وسط ذعر الكورونا.

وبحسب أحدث الأرقام الموضحة على خريطة جامعة "جونز هوبكينز"، فإن عدد المصابين عالمياً ارتفع إلى 390 ألف شخص، مع زيادة عدد الوفيات إلى حوالي 17 ألف شخص وسط انتشاره في 169 دولة.

وتراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري.

وصعد سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 6 بالمائة ليسجل 1660.80 دولار للأوقية، بعد أن وصل خلال التعاملات إلى مستوى 1693.50 دولار للأوقية.


وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 4.7 بالمائة ليسجل 1626.04 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار  بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 102.084.
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مناجم الذهب جنوب افريقيا العقود الاجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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