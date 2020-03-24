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بعد ظهوره في الصين.. تعرف على أعراض فيروس "هانتا" وطرق الوقاية منه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:13 م
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فيروس هانتا في الصين
فيروس هانتا في الصين
ترجمة- دينا قدري
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أعلنت الصين صباح اليوم الثلاثاء عن وفاة شخص من مقاطعة "يونان" إثر إصابته بفيروس "هانتا"، بالإضافة إلى إجراء تحاليل لـ32 شخصًا آخرين كانوا معه على متن الحافلة.

وقد أدى انتشار خبر ظهور فيروس جديد في الوقت الذي بدأت فيه الصين رفع الحجر الصحي الصارم بسبب فيروس كورونا المستجد، سادت حالة من الذعر بين العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج #hantavirus.

ولكن، سرعان ما أكد الخبراء أن هذا الفيروس ليس جديدًا ونادرًا ما يعتقد أنه ينتقل من شخص لآخر، حيث يستلزم التعامل بشكل مباشر مع القوارض الحاملة للفيروس.

فلابد أن يتواجد الشخص بالقرب من الفئران الحاملة لفيروس "هانتا"، ويُصاب بالمرض عندما يلمس فأرًا أو بول الفئران أو برازها ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه، بالإضافة إلى لدغة الفئران.

وتتراوح فترة حضانة فيروس "هانتا" ما بين أسبوع إلى خمسة أسابيع من تواجد الشخص مع فئران حاملة للفيروس.

وتبدأ أعراض الإصابة بالفيروس في الظهور بالشعور بالحمى والإعياء وآلام في العضلات، ثم يعاني المصاب بعد ذلك بصعوبة في التنفس. وفي بعض الأحيان، يشعر المرضى بصداع ودوار وقشعريرة وغثيان وقيء وإسهال وآلام في المعدة.

ونظرًا لتشابه أعراضه مع أمراض أخرى، يصف مسؤولو الصحة تشخيص فيروس "هانتا" بالتحدي، حيث يعاني المصابون بالأنفلونزا العادية والالتهاب والرئوي وفيروس كورونا بالأعراض ذاتها.

ولم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح معروف لفيروس "هانتا"، ولكن يتعين وضع المصابين بالفيروس في وحدة العناية المركزة لمتابعة ضيق التنفس والسيطرة عليه.

وعن طرق الوقاية من فيروس "هانتا"، يُنصح بالابتعاد عن الفئران وعدم تركها في المنازل من خلال اللجوء إلى شركات مكافحة الآفات والحفاظ على النظافة اليومية.

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