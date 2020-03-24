إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في قنا استعدادًا لتطبيق قرار حظر التجوال (صور)

أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عدد من الطرق العامة والحيوية في بعض مراكز المحافظة، من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.



كما قامت حملة بقيادة اللواء احمد عبد النظير نائب مدير الأمن والعميد عبد الحميد بدر، مأمور المركز، والعميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم سامح نجيدة، رئيس المباحث، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة، على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية، طبقا لتوجيهات وتعليمات اللواء شريف عبد الحميد، مدير الامن وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.



وجابت حملات ليلية، شوارع المدينة، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورا منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقد أصدر مجلس الوزراء، اليوم عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.



1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.



إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.



2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.



القرار لا يسري على المخابز والصيدليات.



3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة.



4- ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم المأكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري".



5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات.



6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية.



7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم أخرى في المدارس والجامعات.



8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.



9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات.



10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات.



غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات.



11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.



